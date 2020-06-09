Калініч може залишитись у Ромі – перед екс-форвардом Дніпра одна умова

Нападник збірної Хорватії Нікола Калініч вже найближчим часом має повернутися до табору Атлетіко. Однак у форварда є варіант залишитись у столиці Італії.

Хорварський нападник мадридського Атлетіко, який на правах оренди виступає за Рому, має шанс продовжити виступи у італійському клубі, повідомляє видання Mundo Deportivo.

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32-річний футболіст отримав від спортивного директора клубу Джанлуки Петрачі чіткі умови для продовження контракту – форварду у матчах, що залишились, треба відзначитись у воротах суперників мінімум сім разів.

Варто зазначити, що досягнути такого результату хорвату буде вкрай важко, адже Нікола не має постійного місця в основі "вовків". У поточному сезоні він лише 13 разів виходив на поле (дев'ять у Серії А, двічі у Лізі Європи та ще двічі у Кубку Італії) і зумів забити два голи та віддати дві результативні передачі. Зрештою, і у Атлетіко, з яким у Калініча контракт до червня 2021 року, він також не мав місця у старті, тож стимул у хорвата більш ніж зрозумілий.

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