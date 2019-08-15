Калініч може повернутись в Серію А – за форвардом вже вишикувалася черга з клубів

Нападник Атлетіко Нікола Калініч має декілька пропозицій з італійської Серії А.

Нападник Атлетіко Нікола Калініч зацікавив Болонью, Аталанту, Сампдорію та Фіорентину, повідомляє Il Messaggero.

Атлетіко визначився з ціною на Калініча – гравець може перейти у Фенербахче

Зазначається, що хорват хоче реанімувати свою кар'єру і вважає, що італійський чемпіонат – підходяще для цього місце. Додамо, що Калініч вже виступав за Фіорентину з 2015 по 2017 роки, а також грав за Мілан на правах оренди.

У минулому сезоні Нікола провів 24 матчі у складі Атлетіко в усіх турнірах, відзначившись 4 голами та однією гольовою передачею.

Небачена революція Атлетіко: Грізманн, мінімум 5 зірок основи та екс-форвард Дніпра на вихід – гучні трансфери на вхід