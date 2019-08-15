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Калініч може повернутись в Серію А – за форвардом вже вишикувалася черга з клубів

14:07 703 Читать на русском
Калініч може повернутись в Серію А – за форвардом вже вишикувалася черга з клубів
Нікола Калініч / Reuters

Нападник Атлетіко Нікола Калініч має декілька пропозицій з італійської Серії А.

Нападник Атлетіко Нікола Калініч зацікавив Болонью, Аталанту, Сампдорію та Фіорентину, повідомляє Il Messaggero.

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Зазначається, що хорват хоче реанімувати свою кар'єру і вважає, що італійський чемпіонат – підходяще для цього місце. Додамо, що Калініч вже виступав за Фіорентину з 2015 по 2017 роки, а також грав за Мілан на правах оренди.

У минулому сезоні Нікола провів 24 матчі у складі Атлетіко в усіх турнірах, відзначившись 4 голами та однією гольовою передачею.

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