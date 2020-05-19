Калініч може перебратись в Туреччину – потенційний клуб Реброва полює на екс-форварда Дніпра

Нападник Атлетіко Нікола Калініч може продовжити кар'єру у турецькій Суперлізі.

Фенербахче зацікавлений у послугах форварда Атлетіко Ніколи Калініча, повідомляє AS.

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Турки готуються до пропозиції мадридському клубу щодо трансферу хорвата вже влітку. Зараз 32-річний форвард захищає кольори Роми на правах оренди. За інформацією ЗМІ, на посаду головного тренера стамбульського клубу претендує Сергій Ребров.

Нагадаємо, у 2011-2015 роках Нікола захищав кольори Дніпра. У нинішньому сезоні Серії А Калініч провів 9 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.

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