Калініч: Хочу приїхати в Україну та підтримати новий Дніпро на стадіоні

Екс-форвард Дніпра Нікола Калініч, який зараз захищає кольори Атлетіко, пригадав дербі з Металістом.

"Чи можна порівнювати дербі Металіста і Дніпра з протистоянням Інтера і Мілана (влітку 2017-го року Калініч перейшов у Мілан на правах оренди – прим.)?

Важко порівнювати Інтер – Мілан з дербі Металіст – Дніпро. На стадіоні в Мілані фани сидять поруч на трибунах. На Металіст – Дніпро фанати ніколи не сиділи поруч. Протистояння Дніпра і Харкова – велике дербі. Шкода, що воно зникло, що зараз все змінилося.

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Іноді дивлюся УПЛ, хоча тут (в Іспанії – прим.) вона не транслюється, тільки матчі Шахтар – Динамо. Сильні гравці залишилися в Шахтарі та Динамо. Металіста немає, Дніпра теж немає. Хоча я хочу приїхати на стадіон і підтримати новий Дніпро", – сказав Калініч у шоу Бомбардир.