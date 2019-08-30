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Календар Олександрії у Лізі Європи – коли у Львів приїдуть команди з топ-чемпіонатів і повернеться Яремчук

18:43 857 Читать на русском
Календар Олександрії у Лізі Європи – коли у Львів приїдуть команди з топ-чемпіонатів і повернеться Яремчук
Олександрія / ФК Олександрія

Олександрія дізналась свій календар у груповому етапі Ліги Європи. Стало відомо, коли у Львові очікувати Вольфсбург, Сент-Етьєн і Гент.

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував календар матчів Ліги Європи сезону 2019/20. Олександрія дізналась, коли їй приймати Вольфсбург, Сент-Етьєн та Гент, за який виступають Яремчук (який виступав в Олександрії на правах оренди), Пластун і Безус. Матч відбуватимуться на Арені Львів, оскільки стадіон Ніка не відповідає стандартам УЄФА.

Ліга Європи 2019/20, результати жеребкування групового турніру: Динамо щастить, Олександрія проти українців

19 вересня: Вольфсбург – Олександрія

3 жовтня: Олександрія – Гент

24 жовтня: Сент-Етьєн – Олександрія

7 листопада: Олександрія – Сент-Етьєн

28 листопада: Олександрія – Вольфсбург

12 грудня: Гент – Олександрія

"Суперники – прохідні". Яке місце посяде Динамо і чого чекати від Олександрії – розбір жеребкування Ліги Європи

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Ліга Європи, жеребкування: Динамо дізналось суперників у груповому турнірі
14:39
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Теги
Ліга Європи Вольфсбург Вольфсбург Головне Українці за кордоном Сент-Етьєн Сент-Етьєн Роман Яремчук Гент Гент Олександрія Олександрія Роман Безус Роман Безус Ігор Пластун Ігор Пластун
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