Вже у першому турі (базова дата – 20 вересня) відбудеться топ-матч, у якому Аталанта Руслана Маліновського зіграє з Лаціо. Матч пройде у Римі, інформує офіційний сайт Серії А.

Інтрига з Роналду, хто покине Ювентус і причини запрошення екс-тренера Мілевського – перша прес-конференція Пірло

Ювентус відкриє сезон домашнім поєдинком проти Сампдорії, а Інтер поїде в гості до новачка Беневенто. Вже у у другому турі Рома під керівництвом Паулу Фонсеки прийме Роналду та Ко. У 18-му та 37-му турах Інтер зустрінеться з Ювентусом – дуель Андреа Пірло і Антоніо Конте.

Зауважимо, що останній тур чемпіонату Італії 2020/21 запланований на 23 травня. Повний розклад матчів можна переглянути на офіційному сайті Серії А.

Що не гол, то шедевр. Маліновський розстріляв Серію А своєю гарматою – відео та стиль ударів