ФФУ презентувала календар на 2019 рік

Федерація футболу України представила новий календар з гравцями національної збірної.

Головними героями календаря стали 12 яскравих гравців національної збірної команди України з футболу. А лейтмотивом всього видання виступає єднання гравців та вболівальників! За задумом авторів кожен гравець збірної стоїть на фоні своєрідного порталу з фото вболівальників, які виступають його опорою і підтримкою. Адже саме віддані шанувальники дарують сили та натхнення на нові перемоги і досягнення. Вони створюють неповторну атмосферу футбольного свята на стадіонах, супроводжують свою команду на виїзді, радіють здобуткам, переживають прикрощі невдач та завжди вірять в Україну!

Придбати календар можна на сайті esport.in.ua. Вартість – 100 грн за штуку.

Календар ФФУ на 2019 рік – чудовий новорічний подарунок для справжніх любителів футболу. До того ж, 12 стилізованих фото гравців команди №1 України стануть окрасою будь-якого офісу. Адже футбол – гра, що об’єднує та нагадує про найголовніше: де б ми не були, чим би не займалися, коли здіймається синьо-жовтий прапор, лунає гімн України, а на поле виходить наша футбольна дружина, усі ми – єдина команда! #МиЗбірна!