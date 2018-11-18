Каленчук може перейти в СК Дніпро-1 або Рух

Екс-хавбек Львова Максим Каленчук може продовжити кар'єру в СК Дніпро-1 або Руху.

СК Дніпро-1 та Рух Винники проявляють інтерес до півзахисника Максима Каленчука, повідомляє FootBoom.

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Дніпряни після осінньої частини сезону очолюють турнірну таблицю Першої ліги і мають відрив 5 очок від 2 сходинки, на якій перебуває Металіст 1925. Рух провалив осінь і знаходиться на 13 сходинці, яка змушує грати плей-офф за право залишитись дивізіоні.

Останнім клубом Каленчука був Львів, але сторони розірвали контракт, який діяв до грудня цього року, за обопільною згодою.

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