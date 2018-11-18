Каленчук може перейти в СК Дніпро-1 або Рух

Ліга націй — 21:01 255
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Ліга націй: Білорусь піднялась в дивізіон С, Австрія вирвала перемогу в матчі з Північною Ірландією
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Football's coming home: як збірна Англії повертає собі статус гранда світового футболуЛіга націй — 18:25 2042
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Ліга націй: Англія вирвала перемогу в Хорватії та вийшла у плей-офф, "картаті" вилетіли в дивізіон BЛіга націй — 17:51 2995
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Бєсєдін: Я вже вилікувався, але все одно ще треба перестрахуватися і поберегти себеУкраїна — 15:52 535
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Динамо завдяки голу й асисту Буено у товариському матчі обіграло ОлімпікТовариські матчі — 14:56 2363
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