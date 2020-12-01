Колишній президент Реала Рамон Кальдерон шкодує про перехід Кріштіану Роналду в Юве у 2018-му.

"Роналду – приклад для молодих, які прагнуть досягти успіху в спорті. Він зрозумів, що перехід в Реал – прекрасна можливість просунутися в кар'єрі, завоювати титули і прославитися.

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Роналду не помилився – він завоював чотири "Золоті м'ячі", чотири рази виграв Лігу чемпіонів, встановив рекорди за забитими голам. Далеко не всі можуть досягти такого.

Нинішній президент Флорентіно Перес припустився великої помилки, продавши Роналду за 110 млн євро після 9 років в команді. Шкода, тому що в Італії він показує, що все ще є одним з найкращих в світі", – цитує Кальдерона Goal.com.

У минулому сезоні Серії А 35-річний Роналду провів 33 матчі, в яких відзначився 31-м голом та 5-ма асистами.

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