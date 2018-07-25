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Кальдара прокоментував інформацію про перехід в Мілан

11:53 279 Читать на русском
Кальдара прокоментував інформацію про перехід в Мілан
Маттія Кальдара / фото: ФК Ювентус

Захисник Ювентуса Маттія Кальдара відповів на запитання про ймовірний перехід у Мілан.

Приємно, що мене запрошують в Мілан, але я тут, в Ювентусі. Вам краще запитати про перехід у мого агента. А так мені і в Ювентусі добре.

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У перші дні збору в США ми виконали багато м'язової і бігової роботи. Тут здорово, відчуваю себе дуже комфортно.

Сьогодні ми тестували офсайдну пастку при схемі з чотирма захисниками. Протягом двох років я грав у три центральних захисники, але у Аллегрі є цікаві схеми, яким я б хотів навчитися. Мені надзвичайно цікаво", – цитує Кальдару Sky Sport Italia.

Нагадаємо, що Кальдара лише цього місяця офіційно перебрався у Ювенус. До цього захисник захищав кольори Аталанти.

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Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Маттія Кальдара Маттія Кальдара Ювентус Ювентус Мілан Мілан Італія
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