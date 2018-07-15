toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
БЕЛЬГІЯ - АНГЛІЯ ФРАНЦІЯ - ХОРВАТІЯ ТРАНСФЕРИ Фінал ЧС 2018 Новини ЧС 2018

Кальдара представлений в статусі гравця Ювентуса

10:03 252 Читать на русском
Кальдара представлений в статусі гравця Ювентуса
Маттія Кальдара / ФК Ювентус

Екс-захисник Аталанти Маттія Кальдара перейшов у туринський Ювентус.

Маттія Кальдара представлений у якості гравця Ювентуса, повідомляє офіційний сайт туринців.

Трансфер Роналду: програли усі – Реал, Ювентус та сам гравець

"Стара Синьйора" придбала італійця ще минулого літа, але залишила в Аталанті на правах оренди в сезоні 2017/2018.

"Це важлива частина моєї кар'єри. Я у великому клубі і я маю показати, що заслуговую бути тут. Я віддав усе, що міг, перебуваючи в Аталанті, і я знав, що це мене добре підготує для Ювентуса. Я чудово себе тут почуваю", – сказав Кальдара.

Теги
Трансфери Трансфери Ювентуса Трансфери Чемпіонату Італії Маттія Кальдара Маттія Кальдара Ювентус Ювентус Аталанта Аталанта Італія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
13
хв
Франція
18:00
Хорватія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук