Кальдара представлений в статусі гравця Ювентуса

Екс-захисник Аталанти Маттія Кальдара перейшов у туринський Ювентус.

Маттія Кальдара представлений у якості гравця Ювентуса, повідомляє офіційний сайт туринців.

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"Стара Синьйора" придбала італійця ще минулого літа, але залишила в Аталанті на правах оренди в сезоні 2017/2018.

"Це важлива частина моєї кар'єри. Я у великому клубі і я маю показати, що заслуговую бути тут. Я віддав усе, що міг, перебуваючи в Аталанті, і я знав, що це мене добре підготує для Ювентуса. Я чудово себе тут почуваю", – сказав Кальдара.