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Каладзе зізнався, що не витримував навантажень Лобановського в Динамо

7 травня 00:15 1761 Читать на русском
Каладзе зізнався, що не витримував навантажень Лобановського в Динамо
Андрій Шевченко та Каха Каладзе / Фото з відкритих джерел

Легенда Мілана Каха Каладзе розповів, як загартовувався у київському клубі.

"Робота з Лобановським? Мені було майже 18 років, коли я перейшов в Динамо. Я не міг витримувати перші тренування у Лобановського: іноді я йшов з половини занять, тому що не міг далі працювати.

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Я пам'ятаю одну зиму, коли ми тільки приїхали на збори в Німеччину, а на наступний день в мої двері постукали о 7 ранку і сказали, що нам потрібно тренуватися. Було 45 хвилин бігу, потім сніданок, а потім знову тренування, яке повторилося ще й ввечері.

Це було дуже складно, але я поступово був готовий все краще і краще, з часом проблем не було. На ментальному рівні дуже допомагало, що в тій команді всі були молоді", – цитує Каладзе Pianeta Milan.

Нагадаємо, грузинський універсал захищав кольори Динамо у 1998-2000 роках, після чого перебрався у Мілан.

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Теги
Динамо Динамо Валерій Лобановський Каха Каладзе
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