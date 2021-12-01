Екс-одноклубник Андрія Шевченка по Динамо та Мілану Каха Каладзе, який також встиг пограти за Дженоа, поділився думками щодо приходу українця на тренерський місток "грифонів".

"Шева має правильний характер, він працює для досягнення цілей і досягає їх. "Золотий м'яч" служить доказом цьому. Як його друг думаю, що він вибрав правильний шлях, почавши з національною командою і потім приєднавшись до клубу.

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В Дженоа гарна атмосфера, уболівальники дуже люблять команду. Перед Шевою та Тассотті стоїть складне завдання, але цікаве.

Впевнений, він зробить усе, щоб повернути Дженоа на той рівень, на який заслуговує клуб. Впевнений, що він викладеться повністю, тому що він серйозний професіонал та хороша людина", – розповів Каладзе в інтерв'ю Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, Шевченко очолив Дженоа 7 листопада. У перших двох матчах на чолі "грифонів" українець поступився Ромі (0:2) і розписав нічию з Удінезе (1:1). Вже сьогодні, 1 грудня, його команда на власному полі прийматиме Мілан. Початок зустрічі о 21:45.

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