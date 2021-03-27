Нинішній міський голова Тбілісі потрапив у медичну установу на фоні погіршення свого стану. Про це сам 43-річний екс-футболіст повідомив у своєму Facebook.

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"Друзі, до мене надходить багато повідомлень від знайомих і зовсім незнайомих людей про те, де я і чому не активний, як зазвичай. Вважаю, що зобов'язаний надати вам інформацію про свій діагноз: вертебробазилярний синдром і вестибулопатія, через які я перебуваю в клініці Тбілісі, де проходжу лікування і працюю дистанційно. Я хотів, щоб цю інформацію ви отримали від мене. До зустрічі!" – написав Каладзе.

Зауважимо, вертебробазилярний синдром – порушення функціонування головного мозку внаслідок погіршення кровообігу в базилярній або хребетних артеріях, а от вестибулопатія – порушення нормальних функцій вестибулярного апарату. Хвороб можна позбутись при правильному і своєчасному лікуванні.

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