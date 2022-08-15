Мамука Мамулашвілі, який з перших днів війни стоїть на захисті нашої держави, охарактеризував колишнього гравця "біло-синіх" і свого співвітчизника Каху Калазде.

"Скажу прямо: Каладзе – зрадник Грузії та України. Він мав тісні зв'язки з Україною. Я не можу сказати, що він – політик. Йому не вистачає освіченості, щоби займатися політикою. Він може лише грати у футбол.

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Це продажна людина, яка ганьбить Грузію. Він відклав усе грузинське, щоб допомагати російському олігарху та Росії воювати проти України. Те, що каже Каладзе – не має жодного сенсу. Він такий самий, як і всі росіяни", – заявив Мамулашвілі у коментарі YouTube-каналу Pressing.

Нагадаємо, Каладзе, який є мером Тбілісі, декілька разів висловлювався про війну в Україні, але про підтримку нашої держави в цих заявах не йшлося. Окрім того Каха чітко дав зрозуміти, що Грузія не протистоятиме Росії і обирає мир з державою-терористом.

Грузинський легіон з початку повномасштабного нападу Росії на Україну став на захист українського народу.

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