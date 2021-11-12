Колишній захисник Динамо та Мілана Каха Каладзе, який наразі є мером Тбілісі, не обійшов увагою перемогу збірної Грузії у рамках кваліфікації до ЧС-2022.

"Перемога за нами! Спасибі хлопці, що тішите грузинських уболівальників! Вітаю збірну Грузії, кожного гравця, всю Грузію із цією перемогою", – написав Каладзе у своєму Facebook.

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Додамо, що Грузія створила одну із сенсацій ігрового дня, впевнено обігравши Швецію (2:0). Головним героєм зустрічі став Хвіча Кварацхелія, який оформив дубль.

Нагадаємо, Каладзе є легендою грузинського футболу та став популярним завдяки виступам за київське Динамо та Мілан, у складі якого 2 рази здобував трофей Ліги чемпіонів. Каха завершив кар'єру в 2012 році, після чого подався у політику.

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