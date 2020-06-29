Калабрія піде з Мілана по завершенні сезону, – ЗМІ

Оборонець італійського Мілана Давіде Калабрія змінить клубну прописку в найближче трансферне вікно.

23-річний оборонець вирішив покинути "россонері" після сезону 2019/20, повідомляє Calciomercato.

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Калабрія зі своїм агентом навідався до офісу Мілана, де й сповістив босів клубу про своє рішення. Міланці відпустять свого вихованця, якщо їм запропонують не менше 10 млн євро. У підписанні Калабрії зацікавлена низка місцевих клубів, зокрема, Болонья і Фіорентина, а також іспанська Севілья. Контракт оборонця з Міланом чинний до літа 2022 року.

У нинішньому сезоні Давіде Калабрія провів 18 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

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