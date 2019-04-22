Кака – 37. Від загрози паралічу і возіння Мессі до володаря "Золотого м'яча" і поради Шевченка

Рікардо Ізексон дос Сантос Лейті, який у футболі з 8 років, повісив бутси на цвях у 35. Понад 11 років тому Кака завоював особливий "Золотий м'яч". Сьогодні йому виповнилося 37 років.

"Футбол 24" пропонує згадати найбільш пам'ятні моменти його життя і кар'єри. Кака, можливо, останній з величних бразильських півзахисників, хай не ображаються Коутінью і компанія. "Мілан" золотої епохи Шевченка. Де вони зараз Переміг проблеми з фізичним розвитком Перша велика битва була у 12 років, коли батьки виявили, що всі діти значно вищі за Рікі. Аналізи показали, що його кістки на 2 роки молодші, ніж мають бути. Тут не можна було нічого вдіяти. Потрібно чекати і вірити. І дійсно, через 2,5 року Кака, син високих батьків, таки почав рости. Згодом цей худий геній перебрався у Європу і ще й наростив м'язів на 10 кг. Загроза для життя – "Мене врятував бог" По молодості він, як і будь-який бразилець, полюбляв шаленіти і робити дурні речі. Але якщо хтось просто порушував режим чи проводив сексуальній марафони, то наш герой "просто" стрибнув головою в басейн. Це було настільки жорстко, що Кака влучив головою у дно і пошкодив шийні хребці. Отямився ледь живим. Діагноз поставили не відразу. Він ще встиг потренуватись в Сан-Паулу декілька днів. Коли лікарі все зрозуміли, вони були шоковані: як тільки Рікардо може безпроблемно рухати руками?! "Хлопче, більшість людей з такими травмами навіть ходити не мають змоги". Кілька сантиметрів або мінімальний промах при лікуванні, і паралічу було б не уникнути. "Мене врятував бог", якому Кака завжди присвячував голи, здіймаючи руки до небес. Минув рік після тієї жахливої травми, і бразилець набрав суперформу. Однак перед тим повернувся в команду юніорів, де був тільки резервістом. І ось одного дня наставник головної дружини попросив нападника і півзахисника. Тренер юніорів дав йому свого запасного, бо основний хавбек самому був потрібен. Так Кака повернувся і більше ніколи не зникав. Чемпіон світу у 20 років Він почав свою пригоду з футболом у 8 років, а дебютував у чемпіонаті Бразилії 18-річним. І ще у ролі гравця Сан-Паулу Кака встиг виграти Чемпіонат світу 2002. Щоправда зіграв лише менше тайму – тоді виблискувало тріо Ро-Рі-Ро: Роналдо, Рівалдо та Роналдінью. Викликав порівняння з Роналдо, який виграв ЧС-1994 зовсім зеленим. Але титул є титул. Чому Кака "Мій брат Родріго (Дігао) не міг вимовити слово "Рікардо". Він постійно кричав: "Кака, Кака, Кака!". Так відтоді і повелося. Це його вина". Цікаво, що брат Кака також опинився у Мілані, але це історія не про успіх. Бразильський центрбек Дігао пішов по орендах і так і залишився тим самим братом, який придумав "нікнейм" легенді. Знакові голи Свій перший гол за Сан-Паулу забив у ворота не будь-кого, а Сантоса. Минуло тільки 4 дні після дебюту. Кака перейшов у Мілан за суму, яка і до 10 млн євро не дотягнула. Взяв паузу і забив у жовтні дебютний гол у ворота Інтера в міланському дербі. На шляху до єдиного тріумфу в ЛЧ був дубль на "Олд Траффорд" і той епічний гол, коли його магія зіштовхнула двох гравців Манчестер Юнайтед, мов клоунів. Повернувся з Реала в Мілан, щоб перейти межу в 100 голів за італійський клуб. "Золотий м'яч" – останній, який виграла людина перед появою інопланетян

У грудні 2007-му Кака завоював нагороду, яку після нього розділили між собою тільки двоє гравців не з цієї планети. У тому році бразилець виграв з Міланом Лігу чемпіонів і став найкращим бомбардиром команди. Це був останній раз за декаду, коли комусь вдалось побити Мессі з Роналду. Кака набрав 444 бали у голосування. Роналду, який тоді ще грав за Манчестер Юнайтед, отримав 277, а Ліонель Мессі – 255.

Кака: Мене дуже тішить кожен Золотий м'яч Роналду або Мессі

"Я виграв Лігу чемпіонів і забив найбільше голів. Ключовий момент – грати за команду-переможця". Кака забив "тільки" 10 голів, хоча як для номінального хавбека це розкішний результат.

Порада і визнання від Шевченка

Кака міг перейти в Манчестер Сіті у 2009 році, але залишився в Мілані. Шевченко порадив йому не перебиратись за 100 млн фунтів в АПЛ. Українська легенда сам не зазнав щастя в Англії, й іншому не бажав. У підсумку Мілан програв у фінансах, відправивши бразильця в Реал за 65 млн євро. Однак "россонері" нема на що скаржитись – вони "наварили" понад 55 мільйонів. Це був 2-й найдорожчий трансфер в історії станом на 2009 рік. До слова, Шева включив "Маестро креативу" до своєї команди мрії на позицію правого півзахисника. "Його паси завжди були неймовірно точні паси. Він диктував темп гри і завдяки його мудрим постачанням м'яча я забив багато голів".

Міг і мав досягти більшого, або провалля Реала

Гравець таланту Кака міг би замахнутись на досягнення Роналду та Мессі, але не вийшло. Реал Мадрид поглинув кар'єру не одного зіркового гравця, і так сталось у цьому випадку. "Моє перебування в Реалі було не таким, якого я очікував". Травми, тінь Роналду і жорсткий Моурінью стали головними причинами. Для феноменального Кака португальський тренер (з Жозе так буває) просто не знайшов місця на полі. Чи шкодує він або нарікає? Ні. "Я багато чому навчився у Моурінью, але моїм найважливішим тренером був Карло Анчелотті". Він зовсім не був лідером, але справно забивав і роздавав асисти, хоч і не в такій божевільній кількості, як у Мілані.

Титулованість, доступна тільки найкращим

Кака вигравав Чемпіонат світу і як гравець збірної, і як гравець клубу. Чемпіонати Іспанії та Італії, Ліга чемпіонів, Золотий м'яч – зібрав усі топові нагороди і з командами, і на індивідуальному рівні. 205 голів і понад 630 матчів. Півзахисник з нальотом божественності. Грав так технічно, невловимо і стрімко, ніби боги керували ним у якійсь своїй версії ФІФА.

Рвав Твіттер, коли це ще не стало модою, і боровся з бідністю

Це зараз у топах Роналду і компанія. А у 2012-му саме Кака став першим спортсменом у світі, який набрав 10 мільйонів фолловерів у Твіттері. Раніше Рікардо став наймолодшим послом програми ООН з боротьбі з голодом. "Я обрав цю роботу, бо футболісти мають обов'язок допомагати бідним". Входив у топ-100 найвпливовіших людей світу.

Найважча поразка – "ми були однією з найкращих команд в історії"

Ні, це не Стамбул, коли Мілан програв Ліверпулю фінал Ліги чемпіонів, ведучи 3:0 до перерви. Найбільш боляче було, коли Бразилія у чвертьфіналі ЧС-2006 програла Франції 0:1. "Це була одна із найкращих збірних Бразилії в історії і програти так було дуже важко". Дійсно, Кака, хоч і став чемпіоном світу, жодного разу не зробив "селесао" чемпіоном великого турніру в ролі лідера і зірки.

Топ-10 голів Кака у кар’єрі

Найкрасивіший гол – операція "відвозити Мессі"

Кака найбільше захоплювався голом, в якому він просто знищив Лео Мессі. Фірмовий прохід, ні, проїзд спритного розбишаки на невидимому скутері (немов грався у комп'ютерні гонки) почався зі своєї половини поля. Як Ліонель не намагався, це була тільки жалюгідна спроба наздогнати Чаклуна. Не кожен день так возять Мессі. Це був товариський матч Аргентина – Бразилія (0:3) і його фірмова печатка – танці на швидкості з м'ячем.

*Текст вперше опублікований 18 грудня 2017-го