Кака розповів про свої 2 проблеми в Реалі: перша з них – Моурінью

Володар "Золотого м'яча-2007" бразилець Кака пригадав період свого перебування в мадридському Реалі й пояснив, що не дозволило йому заграти на Сантьяго Бернабеу.

"Я був впевнений, що в Реалі буде добре. Я грав, здавалося, стабільно та на межі можливостей. Та потім почалися проблеми: спочатку через травми, потім – через тренера. Я витратив три роки на те, щоб переконати Моурінью надати мені шанс. Та на його вибір я вплинути не міг.

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Я отримав травму стегна в перший рік, а потім переніс операцію через ушкодження привідного м'яза. Коли я повернувся через 6 місяців, то з'явився Моурінью. Я був справжнім професіоналом і навіть сьогодні можу приїхати в Реал, де для мене будуть відчинені всі двері. Флорентіно Перес каже, що я був найпрофесійнішим атлетом у клубі.

Зараз проблем у спілкуванні з Моурінью немає. Ми зустрілися в готелі в Манчестері, коли я їздив туди на комерційний захід, і проговорили дві години. Моурінью такий же, яким виглядає при телекамерах. Він неймовірно розумна, добре підготовлена людина. Тому все, що ви бачите в інтерв'ю – ретельно продумано", – зізнався Кака в коментарі Grande Circulo de SporTV.

Відзначимо, що Рікардо Кака грав за мадридський Реал у 2009-2013 рр. і здобув із "вершковими" чемпіонський титул у сезоні 2011/12 та тріумфував в Кубку Іспанії за рік до того.