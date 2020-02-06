Кака поспішив назвати свого фаворита на "Золотий м'яч-2020"

Колишній гравець збірної Бразилії Рікардо Кака підтримує співвітчизників у перегонах за "Золотим м'ячем".

"Чи може Неймар повторити моє досягнення (ЗМ-2007) у цьому році? Я вважаю, так. Він – один з найкращих футболістів у світі, в цьому немає ніяких сумнівів.

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Все, що йому потрібно прямо зараз – це завоювати командні трофеї в цьому сезоні і бути одним з головних творців цих досягнень. Якщо ПСЖ виграє Лігу чемпіонів, то, ймовірно, Неймар отримає "Золотий м'яч", – цитує Кака Mundo Deportivo.

Нагадаємо, у 2019 році найпрестижнішу індивідуальну нагороду забрав нападник Барселони Ліонель Мессі, який здобув вже свій 6-й "Золотий м'яч".

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