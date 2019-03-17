Кака перед дербі Мілан – Інтер: Порівняння з Шевченком шкідливі для Пйонтека

Андрій Шевченко і Кака були солодкою парочкою Мілана в минулому, їм на зміну прийшли Пйонтек і Пакета

Колишній півзахисник Мілана поділився своїми думками про нового лідера "россонері" зі Східної Європи. Кшиштоф Пйонтек вже не вперше отримує порівняння з Андрієм Шевченком, утім це не дуже подобається Кака.

"Мілан виграє дербі проти Інтера. Прогнозую голи Пйонтека і Пакети. Порівняння з Шевченком? Пйонтек – дуже сильний, справжній бомбардувальник. Однак я думаю, що такі порівняння тільки шкодять. Найбільше в поляку мені імпонує те, що він завжди там, де потрібно. Це дійсно вражаюче підсилення.

Шевченко напередодні міланського дербі пригадав, як забивав Інтеру

Пакета? Я не бачу місця для порівнянь зі мною, правду кажучи. Вірю, що він зробив правильний вибір, переїхавши до Європи саме в Мілан. Россонері також вірно інвестували в молодого таланта. Очікую, що Леонардо буде для нього таким же важливим, як для мене. Приємно, що пристрасть між Міланом і Бразилією ожила. Коли я дивлюсь на Пакету, це справді нагадує мій період тут.

Пакета і Пйонтек напишуть свої власні історії. Їм не потрібно думати про порівняння з іншими", – цитує володаря Золотого м'яча-2007 La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, Пйонтек забив 6 голів за 7 матчів Серії А у складі Мілана, а перед тим 13 разів за 19 ігор відзначився за Дженоа. Крім цього, 23-річний форвард збірної Польщі наколотив 8 м'ячів за 4 матчі Кубка Італії.

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