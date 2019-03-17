Кака оцінив роботу Гаттузо на чолі Мілана

Колишній хавбек Мілана Кака вважає, що у наставника італійського клубу Дженнаро Гаттузо є ДНК "россонері".

"Ви бачили, який вплив він надав у важкі моменти. У Гаттузо є ДНК "россонері". Буде чудово, якщо він поверне команду в Лігу чемпіонів.

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Потрібен час, але ми вже можемо говорити про відродження міланського футболу. Інтер повернувся в Лігу чемпіонів, нехай і не дуже успішно, а Мілан зараз 3-й в Серії А.

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До Ювентуса ще далеко, але Лео і Мальдіні добре працюють, команда стає кращою, навіть незважаючи на відносно невеликі витрати на ринку. Мілану також важливо знайти стабільність на фінансовому рівні", – цитує Кака Football Italia.