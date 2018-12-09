Кака оцінив можливість працевлаштуватись в ПСЖ

Легенда Мілана та збірної Бразилії Рікардо Кака розповів про свої стосунки з чемпіоном Франції.

"ПСЖ? Я міг опинитися там того року, коли поїхав з Сан-Паулу в Мілан. Вони хотіли взяти мене в оренду на один сезон. У Мілані на моїй позиції були Рівалдо і Руй Кошта, тому мені не було місця в складі. Однак в підсумку Мілан все-таки вирішив залишити мене.

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Стати спортивним директором ПСЖ? Чому б і ні? Я добре знайомий з президентом клубу, він хороша людина, було б чудово попрацювати в ПСЖ. Це був би хороший досвід для мене, якби з'явилася така можливість", – цитує бразильця Reccord.

Нагадаємо, Кака виступав у Мілані разом із українським форвардом Андрієм Шевченком. Бразилець провів за італійський клуб 223 матчі, в яких забивав 77 разів.

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