ПАОК на своєму офіційному сайті оголосив про підписання 31-річного японця на правах вільного агента. Контракт розрахований на 1,5 року.

Шахов голом допоміг АЕКу втримати нічию з ПАОКом

Попередньою командою Кагави була Сарагоса, яку він покинув у жовтні і пропустив першу половину сезону. Зіркові часи півзахисника минули у Борусії Д та Манчестер Юнайтед, проте з 2019 року гравець відверто регресує. У ПАОКу Сіндзі носитиме футболку з номером 23.

Додамо, що нова команда Кагави наразі йде четвертою у чемпіонаті Греції. Наздогнати Олімпіакос практично неможливо, а от за "срібло" буде жорстка боротьба з Арісом та АЕКом Шахова і Чигринського.

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