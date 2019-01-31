Кагава офіційно перейшов в Бешикташ

Півзахисник дортмундської Борусії Сіндзі Кагава продовжить кар'єру в чемпіонаті Туреччини.

Кагава виступатиме за Бешикташ на правах оренди до кінця поточного кінця сезону, повідомляє прес-служба турецького клубу.

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За Борусію 29-річний японець в нинішньому сезоні зіграв всього 4 матчі, в яких не відзначався результативними діями.

Всього Кагава провів за "джмелів" 216 матчів, забив 60 голів і зробив 55 результативних передач.

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