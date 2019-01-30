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Кагава може підсилити Монако до закриття трансферного вікна

14:13 110 Читать на русском
Кагава може підсилити Монако до закриття трансферного вікна
Сіндзі Кагава / Фото ФК Борусія Д

Півзахисник дортмундської Борусії Сіндзі Кагава ще може перебратись в чемпіонат Франції до закриття трансферного вікна.

У зв'язку з кадровою революцією в Монако наставник Леонарду Жардім потребує нових виконавців, які здатні підсилити команду одразу.

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Одним з таких кандидатів монегаски розглядають досвідченого хавбека лідера чемпіонату Німеччини Сіндзі Кагаву, повідомляє France Football.

Сам японець також зацікавлений у зміні клубу, оскільки не отримує достатньо ігрової практики в Борусії. За попередньою інформацією, німецький гранд оцінює Сіндзі в 2-3 млн євро.

В поточному сезоні Бундесліги Кагава провів лише 2 матчі.

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Теги
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