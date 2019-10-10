Кафу підозрюють у зв'язках з найбільшою злочинною організацією Бразилії

Легендарний оборонець збірної Бразилії Кафу та італійського Мілана знову потрапив у неприємності.

У Бразилії відкрите розслідування про зв'язки колишнього захисника національної збірної Кафу з PCC, яка є найбільшою злочинною організацією країни, повідомляє calciomercato.com.

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За інформацією видання, бразильській пресі стало відомом, що влада має дані про грошові перекази Кафу бухгалтеру PCC, пов'язані з продажем землі та нерухомості в штаті Сан-Паулу. Колишній футболіст все заперечує: "Це все неправда. Я не знаю, звідки ця історія. У мене немає власності в тому районі".

Нагадаємо, що минулого літа Кафу втратив 19- об'єктів нерухомості після того, як стало відомо про його багатомільйонні борги. Зараз рекордсмен "пентакампеонів" за кількістю проведених матчів (142) є послом ЧС-2022, а в минулому місяці у нього трагічно помер син Даніло через зупинку серця під час гри в футбол з друзями.

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