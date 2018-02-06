Кадрова революція в Борусії Ярмоленка: 6 гравців можуть пакувати валізи

Борусія Дортмунд запланувала кадрові чистки на літо 2018 року.

Четверте місце Бундесліги, яке "джмелі" ділять із Шальке, у такому клубі вважають провалом. Відтак після закінчення поточного сезону на "Вестфаллені" можна чекати кадрової революції. Ханс-Йоахім Ватцке, генеральний директор клубу, за який виступає Андрій Ярмоленко, підтвердив для FAZ, що влітку відбудуться серйозні кадрові директиви. Видання Bild називає 6 гравців, які можуть починати пакувати валізи, якщо кардинально не змінять свою гру на краще.

Ворота

Роман Вайденфеллер є найбільшим ветераном з-поміж усіх нинішніх гравців команди Штегера. Його контракт з Борусією чинний до літа 2018-го, і 37-річний голкіпер збирається зав'язати з футболом. Питання полягає в тому, чи планує Дортмунд взяти гравця на його місце, який згоден бути резервістом або ж приїде реальний конкурент для Романа Буркі, в якого трапляється чимало провалів.

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Захист

Ерік Дурм, у якого контракт до червня 2019-го, через регулярні проблеми зі здоров'ям не лише не зміг зарекомендувати себе у складі Борусії, але й провалив літній трансфер у Штутгарт. У поточному сезоні ні Бос, ні Штегер не скористались з його послуг жодного разу. Відтак рішення про пошук нового клубу стає оптимальним і для гравця, і для команди.

Марсель Шмельцер має найтриваліший контракт з усіх гравців на вихід (до літа 2021-го), однак вже припинив бути безапеляційним гравцем основи. З одного боку в команді може змінитись ієрархія, і капітану в ній не залишиться місця. Та з іншого – Ватцке завжди ставить характер і ментальність Шмельцера за зразок для гравця Борусії.

Півзахист

Нурі Шахін поволі стає одним з тих, хто займає зайве місце в ростері Штегера. Склад Борусії навіть після травм Ярмоленка і Санчо та відходу Обамеянга все ще перенасичений виконавцями. Шахін добре починав при Босу. Проте зараз якість гри Нурі виразно впала.

Тому навіть жести любові одного з найближчих дортмундських товаришів Ярмоленка на адресу Борусії можуть не допомогти турку. Зараз роль Шахіна звелась до того, щоб підміняти основного опорника Юліана Вайгля.

Зебастіан Роде міг би бути в клубі до літа 2020-го, але не буде. Німець розчаровував у більшості матчів, у яких йому давали шанс. Можливо, він і володіє рисами, яких не вистачає нинішній Борусії, але він є твердим кандидатом на виліт.

Крістіан Пулішіч не є гравцем на продаж, але його трансфером активно цікавиться Баварія. У грі також такі англійські гранди, як Ліверпуль і Манчестер Юнайтед. Мабуть, саме з цим варто пов'язувати різкі слова гендиректора про можливих послідовників Дембеле та Обамеянга.

Напад

Андре Шюррле забив переможний гол у матчі проти Кельна та навіть увійшов у символічну збірну туру від Kicker. Це був найкращий матч екс-вінгера Челсі за тривалий час, однак раніше він програвав конкуренцію Ярмоленку і компанії та наражався на різку публічну критику від Ватцке. Єдиний шанс уникнути заслання в інший клуб для Шюррле, в якого контракт до 2020-го, намалювався саме зараз, коли українець і Санчо травмувались.

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