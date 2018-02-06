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Кадрова революція в Борусії Ярмоленка: 6 гравців можуть пакувати валізи

19:03 9247 Читать на русском
Кадрова революція в Борусії Ярмоленка: 6 гравців можуть пакувати валізи
Борусія Д / фото Твіттер Шахіна
Тарас Котів Тарас Котів

Борусія Дортмунд запланувала кадрові чистки на літо 2018 року.

Четверте місце Бундесліги, яке "джмелі" ділять із Шальке, у такому клубі вважають провалом. Відтак після закінчення поточного сезону на "Вестфаллені" можна чекати кадрової революції. Ханс-Йоахім Ватцке, генеральний директор клубу, за який виступає Андрій Ярмоленко, підтвердив для FAZ, що влітку відбудуться серйозні кадрові директиви. Видання Bild називає 6 гравців, які можуть починати пакувати валізи, якщо кардинально не змінять свою гру на краще.

Ворота

Роман Вайденфеллер є найбільшим ветераном з-поміж усіх нинішніх гравців команди Штегера. Його контракт з Борусією чинний до літа 2018-го, і 37-річний голкіпер збирається зав'язати з футболом. Питання полягає в тому, чи планує Дортмунд взяти гравця на його місце, який згоден бути резервістом або ж приїде реальний конкурент для Романа Буркі, в якого трапляється чимало провалів.

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Захист

Ерік Дурм, у якого контракт до червня 2019-го, через регулярні проблеми зі здоров'ям не лише не зміг зарекомендувати себе у складі Борусії, але й провалив літній трансфер у Штутгарт. У поточному сезоні ні Бос, ні Штегер не скористались з його послуг жодного разу. Відтак рішення про пошук нового клубу стає оптимальним і для гравця, і для команди.

Борусія Д, Марсель Шмельцер, трансфери

Марсель Шмельцер має найтриваліший контракт з усіх гравців на вихід (до літа 2021-го), однак вже припинив бути безапеляційним гравцем основи. З одного боку в команді може змінитись ієрархія, і капітану в ній не залишиться місця. Та з іншого – Ватцке завжди ставить характер і ментальність Шмельцера за зразок для гравця Борусії.

Півзахист

Нурі Шахін поволі стає одним з тих, хто займає зайве місце в ростері Штегера. Склад Борусії навіть після травм Ярмоленка і Санчо та відходу Обамеянга все ще перенасичений виконавцями. Шахін добре починав при Босу. Проте зараз якість гри Нурі виразно впала.

Тому навіть жести любові одного з найближчих дортмундських товаришів Ярмоленка на адресу Борусії можуть не допомогти турку. Зараз роль Шахіна звелась до того, щоб підміняти основного опорника Юліана Вайгля.

Борусія Д, Нурі Шахін, трансфери, Ярмоленко

Зебастіан Роде міг би бути в клубі до літа 2020-го, але не буде. Німець розчаровував у більшості матчів, у яких йому давали шанс. Можливо, він і володіє рисами, яких не вистачає нинішній Борусії, але він є твердим кандидатом на виліт.

Крістіан Пулішіч не є гравцем на продаж, але його трансфером активно цікавиться Баварія. У грі також такі англійські гранди, як Ліверпуль і Манчестер Юнайтед. Мабуть, саме з цим варто пов'язувати різкі слова гендиректора про можливих послідовників Дембеле та Обамеянга.

Напад

Андре Шюррле забив переможний гол у матчі проти Кельна та навіть увійшов у символічну збірну туру від Kicker. Це був найкращий матч екс-вінгера Челсі за тривалий час, однак раніше він програвав конкуренцію Ярмоленку і компанії та наражався на різку публічну критику від Ватцке. Єдиний шанс уникнути заслання в інший клуб для Шюррле, в якого контракт до 2020-го, намалювався саме зараз, коли українець і Санчо травмувались.

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