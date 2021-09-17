Кадіс мінімально обіграв Сельту в рамках 5-го туру Ла Ліги. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Перша половина проходила рівно, але кінцівка вийшла провальною для Сельти. Спочатку Лосано головою замкнув подачу зі штрафного, а через 5 хвилин заробив пенальті – Фонтан відверто штовхнув форварда в спину в карному майданчику. Дітуро відбив удар Сальві з позначки, але Еспіно першим опинився на добиванні.

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Сельта перед перервою могла відквитати один м'яч, проте удар Уго Мальйо у дев'ятку відбив голкіпер. У другому таймі Сельта більше грала в атаці та скоротила відставання завдяки голу Міни. Штурм від Сельти так нічого і не дав – Кадіс втримав перемогу.

Таким чином, "жовта субмарина" набрала 5 очок та піднялась на 11 місце, а Сельта з 1 пунктом залишилась у зоні вильоту.

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