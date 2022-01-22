Леванте в рамках 24-го туру Ла Ліги зазнав поразки від Кадіса (0:2). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2021/22, 22-й тур

Леванте – Кадіс – 0:2

Голи: Негредо, 34, Сальві, 76

Вільяреал – Мальорка – початок о 17:15

Севілья – Сельта – початок о 19:30

Програму дня в Іспанії відкривав поєдинок на Сюідад де Валенсія, де Леванте приймав Кадіс. Гості підійшли до зустрічі, тримаючись у зоні вильоту й маючи за плечима 8-матчеву безвиграшну серію у чемпіонаті, однак в разі перемоги "жовта субмарина" наблизилась до рятівної 17-ї позиції на відстань 2-х очок. "Жаби", своєю чергою, відставали від підводників на 4 залікових бали. Словом, нічия нікого не влаштовувала.

На жаль для левантійців, господарі провалили матч. Вони пропустили по одному голу в середині кожного з таймів – на 34-й хвилині рахунок точним ударом головою відкрив Негредо, а на 76-й Сальві Санчес класним пострілом подвоїв перевагу "підводників". Підопічні Алессіо Ліскі не зуміли відіграти жодного гола. 0:2 – Кадіс святкує надзвичайно важливу звитягу.

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