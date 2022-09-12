Клуб з однойменного міста повністю провалив стартові поєдинки кампанії 2022/23, що внесло його в історію зі знаком мінус.

Підопічні Серхіо Гонсалеса програли усі п'ять стартових поєдинків Ла Ліги: Реал Сосьєдаду (0:1), Осасуні (0:2), Атлетіку (0:4), Сельті (0:3) та Барселоні (0:4).

Кадіс – Барселона – 0:4 – відео голів та огляд матчу з повторенням рекорду Зідана

При цьому андалусійці пропустили аж 14 голів і у відповідь не забили жодного. Різниця становить -14, що є найгіршим показник Ла Ліги з моменту її заснування у 1929 році, інформує Marca.

Загалом в історії Прімери було 13 команд, які перші 5 турів програли, проте їхня різниця забитих і пропущених була кращою. Антирекорд донедавна належав Расінгу, який у першому розіграші чемпіонату Іспанії був переможеним у 5 стартових матчах, пропустивши 15 голів й забивши двічі. Різниця була -13.

Шанс покращити свої результати Кадіс матиме вже у цю п'ятницю, 16 вересня, коли у шостому турі гратиме з Вальядолідом.

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