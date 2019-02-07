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Кадіс представив Пантіча

23:17 505 Читать на русском
Кадіс представив Пантіча
Александар Пантіч / ФК Кадіс

Сербський захисник Александар Пантіч продовжить кар'єру у Кадісі.

Сьогодні відбулася презентація новачків іспанського клубу. Кадіс на своєї сторінці у Twitter опублікував відео презентації нових гравців, на якому був присутній захисник Динамо Александар Пантіч.

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Нагадаємо, наприкінці січня кияни віддали футболіста в оренду до кінця сезону. Також в угоді прописане право викупу захисника.

Теги
Іспанія Александар Пантіч Александар Пантіч Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Динамо Динамо Кадіс Кадіс
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