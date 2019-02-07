Кадіс представив Пантіча

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Герої та лузери Ель Класіко: Коутінью пора в Лондон, на Марсело чекають в Турині, реінкарнація Хаві та перемога Соларі
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Ярмоленко пропустить більше, ніж очікувалось – українець не зіграє у цьому сезоніАнглія — 19:43 1641
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"Олімпіакос "кинув" нас на гроші". Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна – відверте інтерв'юІнтерв’ю — 15:00 3127
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"Феномен" Зозуля зацікавив іспанський клуб – чому Роман кидає виклик Яремчуку в збірній України і може зіграти в ЛЧІспанія — 14:40 11376
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