Чемпіонат Іспанії 2023/24, 4-й тур

Кадіс – Вільяреал – 3:1

Голи: Рамос, 18, Мачіс, 30 (пен), 50 – Сьорлот, 10

Вилучення: Педраса, 22 (пен)

Альмерія – Сельта – початок о 23:00

Кадіс шокував Вільяреал у домашній битві "жовтих субмарин" (обидва клуби мають таке прізвисько). Гості непогано розпочали зустріч, відкривши рахунок вже на 10-й хвилині завдяки невдалому пасу Карселена на голкіпера. Сьорлот перехопив передачу й переграв голкіпера – втім, через 8 хвилин господарі відігрались з кутового. Алькарас прийняв навіс та потужно пробив низом, Йоргенсен парирував перед собою, а Рамос де ла Флор зіграв на добиванні.

А вже на 22-й хвилині Педраса залишив Вільяреал у меншості, отримавши пряму червону за неспортивну поведінку (вдарив Альєхо головою). За такого розкладу Кадіс перехопив ініціативу й забив два голи – на 30-й хвилині Мачіс реалізував пенальті (його заробив Рамос), а на 50-й він же відзначився з пасу Ескаланте. 3:1. Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

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