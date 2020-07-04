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Кадіс – Ов'єдо: Лунін намагається зупинити лідера Сегунди – онлайн-трансляція матчу

4 липня 21:56 - Читать на русском
Кадіс – Ов'єдо: Лунін намагається зупинити лідера Сегунди – онлайн-трансляція матчу
Андрій Лунін / Real Oviedo

Ов'єдо поїхав у гості до Кадіса у 38-му турі іспанської Сегунди. Андрій Лунін потрапив у стартовий склад. Онлайн-відеотрансляція матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Кадіс – Ов'єдо стартує о 22:45 за київським часом. Команда Андрія Луніна на тижні вибралася із зони вильоту та посідає 17-ту позицію. Кадіс очолює турнірну таблицю Сегунди, маючи в активі 63 очки.

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Андрій Лунін традиційно розпочинає поєдинок з перших хвилин. У попередньому матчі українець відіграв на нуль і допоміг Ов'єдо здобути важливу перемогу. Кадіс має погану як для себе серію – 4 тури не може перемогти. Тому шанси на сенсацію є.

Кадіс – Ов'єдо: онлайн-трансляція матчу

blog_ava
Динамо – Шахтар – 2:3 – відео голів та огляд матчу
4 липня
12831
Теги
Головне Кадіс Кадіс Іспанія Ов'єдо Ов'єдо Андрій Андрій Лунін Українці за кордоном
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