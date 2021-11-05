У п'ятницю 13-й тур Ла Ліги стартував поєдинком між басками та андалусійцями. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Атлетік з Більбао пропустив від аутсайдера Ла Ліги – Кадіса – вже на самому початку матчу. Господарі порушили правила у центрі поля, гості довгим розіграшем доправили сферу у штрафний майданчик, м'яч відскочив на правий кут воротарського до Сальві Санчеса і той пробив поміж ніг Унаї Сімону. Загалом, попри перевагу господарів у володінні м'ячем гості були гострішими у всіх інших компонентах гри, однак до перерви рахунок не змінився.

Після відпочинку Атлетік значно додав у всіх компонентах гри, але створити по-справжньому небезпечний момент ніяк не вдавалось. В середині другої сорокап'ятихвилинки Рубен Собріно лише на мить не встиг, аби замкнути простріл від партнера у порожні ворота. За мить вже Єремія Лелесма у падінні врятував свої ворота після пострілу здалеку.

Перемога принесла Кадісу 12 очок і дозволила піднятись одразу на чотирнадцяту сходинку, Атлетік з 18-ма пунктами залишився восьмим.

Супердербі в Манчестері та Мілані, Ярмола і Ко загрожують Ліверпулю, Конте повертається в АПЛ – анонс насиченого вікенду