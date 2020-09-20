Кадіс на виїзді впевнено обіграв Уеску
В рамках 2-го туру Ла Ліги Уеска вдома поступилась Кадісу. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Іспанії 2020/21, 2-й тур
Уеска – Кадіс – 0:2
Гол: Негредо, 11, Помбо, 83
Бетіс – Вальядолід – початок о 19:30
Гранада – Алавес – початок о 19:30
Ігрову програму дня у Іспанії відкривали новачки Ла Ліги Кадіс та Уеска. Гості відкрили рахунок вже на 11-й хвилині, коли Негредо вдало скористався помилкою голкіпера, який не зумів зафіксувати м'яч. Більше небезпечних моментів глядачі у першій половині зустрічі не побачили.
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Другий тайм також не був багатим на події. На 89-й перевагу Кадіса збільшив Помбо – він головою замкнув навіс Малбашича у карний майданчик. Гол довго переглядали на предмет офсайду, але все ж зарахували. Уеска ж до кінця матчу завдала лише один удар у площину воріт.