Чемпіонат Іспанії 2020/21, 2-й тур

Уеска – Кадіс – 0:2

Гол: Негредо, 11, Помбо, 83

Бетіс – Вальядолід – початок о 19:30

Гранада – Алавес – початок о 19:30

Ігрову програму дня у Іспанії відкривали новачки Ла Ліги Кадіс та Уеска. Гості відкрили рахунок вже на 11-й хвилині, коли Негредо вдало скористався помилкою голкіпера, який не зумів зафіксувати м'яч. Більше небезпечних моментів глядачі у першій половині зустрічі не побачили.

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Другий тайм також не був багатим на події. На 89-й перевагу Кадіса збільшив Помбо – він головою замкнув навіс Малбашича у карний майданчик. Гол довго переглядали на предмет офсайду, але все ж зарахували. Уеска ж до кінця матчу завдала лише один удар у площину воріт.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ