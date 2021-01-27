Як відомо, київське Динамо, після кількох днів відпочинку в Києві, 29 січня відправиться на другий закордонний збір, який пройде в Туреччині.

Чотири гравці Динамо перейшли в Чорноморець, – ЗМІ

Разом з основою вирушить і півзахисник Абдул Мохаммед Кадірі, який пропустив перший збір через курйозне ушкодження. За повідомленням видання Meta Ratings, гравець, у якого діагностували проблеми з гомілкостопом, підвернув ногу на слизькому снігу. Зараз футболіст вже відновився і готовий до роботи в загальній групі.

Нагадаємо, Кадірі нещодавно повернувся з російського Арсенала, де перебував на правах оренди.

На зборах у Туреччині Мірча Луческу запланував п'ять контрольних матчів, в яких суперниками киян будуть болгарський Лудогорець, грузинське Динамо, болгарський ЦСКА, македонська Шкендія і білоруський БАТЕ.

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