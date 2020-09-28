Хавбек тульського Арсенала Мохаммед Кадірі зробив те, на що не спромігся за рік виступів у складі київського Динамо.

Ганець відзначився забитим м'ячем у поєдинку 9 туру РПЛ проти Ростова (2:3). Це був лише третій матч Кадірі після повернення до Росії, а за сезон в Динамо хавбеку не вистачило і 16-ти, щоб оформити бодай одну результативну дію.

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Кадірі випустили у перерві, коли Арсенал вже "горів" на власному полі з рахунком 1:3. Лише під завісу зустрічі господарі змогли скоротити відставання. Зробив це саме динамівець, який вдало обробив м'яч і красивим ударом у падінні розстріляв ближній кут воріт Ростова (допоміг незначний рикошет). Втім, на більше у туляків не вистачило часу – поразка 2:3.

Нагадаємо, що Мохаммед Кадірі і досі належить Динамо, а за Арсенал виступає на правах оренди.

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Гол Кадірі на 4:25: