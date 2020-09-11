Півзахисник київського Динамо Мохаммед Кадірі дуже близький до повернення в Росію.

Кадірі проходить медичне обстеження в тульському Арсеналі, повідомляє російський ЗМІ з посиланням на керівника клубу.

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"Кадірі проходить медогляд, більше нічого сказати не можу", – коротко прокоментував ситуацію Гурам Аджоєв. За інформацією ЗМІ, сума трансферу становитиме 2 млн євро. До слова, контракт африканця з Динамо чинний до 30 червня 2023 року.

"Каноніри" не нова для Кадірі команда – за росіян він виступав у сезоні-2018/19 на правах оренди з віденської Аустрії.

Нагадаємо, в сезоні 2019/20 ганець провів за Динамо 16 поєдинків у всіх турнірах, однак результативними діями не відзначався.

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