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Кадірі, якого сватають в Динамо, зустрівся з Шаблієм

19:38 589 Читать на русском
Кадірі, якого сватають в Динамо, зустрівся з Шаблієм
Мохаммед Кадірі / соцмережі

Півзахисник Аустрії Мохаммед Кадірі, який невдовзі має стати гравцем Динамо, зустрівся з агентом Вадимом Шаблієм.

Український футбольний агент Вадим Шаблій зустрівся з півзахисником Мохаммедом Кадірі. Ганець опублікував фото в своєму Instagram.

Динамо підписало контракт з Кадірі, – ЗМІ

Раніше була інформація, що кияни вже підписали контракт із хавбеком Аустрії, який у сезоні 2018/19 на правах оренди виступав за тульський Арсенал.

Динамо за підсумками сезону 2018/19 посіло 2 сходинку в турнірній таблиці УПЛ, набравши 72 очки.

Олександрія – Динамо: кияни у меншості перемогли суперника завдяки генію Циганкова, видовищна крапка УПЛ сезону 2018/19

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Трансфери чемпіонату України Динамо Динамо Аустрія Аустрія Вадим Шаблій Трансфери Абдул Кадірі Мохаммед Абдул Кадірі Мохаммед Трансфери Динамо Київ
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