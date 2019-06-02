Кадірі, якого сватають в Динамо, зустрівся з Шаблієм

Півзахисник Аустрії Мохаммед Кадірі, який невдовзі має стати гравцем Динамо, зустрівся з агентом Вадимом Шаблієм.

Український футбольний агент Вадим Шаблій зустрівся з півзахисником Мохаммедом Кадірі. Ганець опублікував фото в своєму Instagram.

Динамо підписало контракт з Кадірі, – ЗМІ

Раніше була інформація, що кияни вже підписали контракт із хавбеком Аустрії, який у сезоні 2018/19 на правах оренди виступав за тульський Арсенал.

Динамо за підсумками сезону 2018/19 посіло 2 сходинку в турнірній таблиці УПЛ, набравши 72 очки.

Олександрія – Динамо: кияни у меншості перемогли суперника завдяки генію Циганкова, видовищна крапка УПЛ сезону 2018/19