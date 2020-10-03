Півзахисник тульського Арсенала Мохаммед Кадірі продовжує забивати в російській першості – цього разу вийшло дуже курйозно.

Кадірі відкрив рахунок у матчі наприкінці першого тайму і гол видався надзвичайно курйозним. Опорник отримав м'яч, трохи просунувся до штрафного майданчика суперників та пробив. М'яч летів прямо у голкіпера, проте той не зафіксував його в руках та пропустив поміж ніг.

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Втім, це не допомогло Арсеналу здобути перемогу – Тамбов відігрався наприкінці гри, Чуперка реалізував пенальті на 87 хвилині. Додамо, що ганець провів повний матч.

Зазначимо, що цей гол став другим поспіль для Кадірі за тульський Арсенал. Мохаммед і досі належить Динамо, а за російський клуб виступає на правах оренди.

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