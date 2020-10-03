Півзахисник тульського Арсенала Мохаммед Кадірі, права на якого належать київському Динамо, може записати матч 10-го туру РПЛ проти Тамбова собі в актив.

Ганець набрав 7,8 балів із можливих 10 за поєдинок проти Тамбова за версією спортивного порталу Whoscored.

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Окрім забитого голу, в активі Кадірі 2 удари по воротах, 44 рази дотики до м'яча, 22 точні передачі з 30 (73%), 1 вдала спроба дриблінгу, 3 виграні верхові дуелі та два відбори м'яча.

Нагадаємо, Мохаммед досі належить Динамо, а за російський клуб виступає на правах оренди.

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