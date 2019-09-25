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Кадірі розповів про своє відновлення після травми

08:50 382 Читать на русском
Кадірі розповів про своє відновлення після травми
Мохаммед Кадірі / Фото ФК Динамо

Хавбек київського Динамо Мохаммед Кадірі продовжує своє відновлення після пошкодження м'язів.

 

"Лікарі кажуть, що для відновлення мені потрібно ще три тижні, але я вважаю, що буде достатньо і двох, адже я хлопець із Африки. Після цього сподіваюся повернутися до загальної групи, а згодом вийти на поле. Зараз я теж дуже хочу грати, але доводиться проходити курс реабілітації. Окрім процедур, я відвідую тренажерну залу, кручу велосипед та іноді плаваю в басейні.

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Дуже хвилююся щодо того, що не перебуваю разом із командою, таке відчуття, наче щось втрачаю. Для футболіста бути з командою – це те саме, що бути з родиною, адже команда – це твоя сім’я. На жаль, травма – це те, що може статися з кожним, тож нічого не поробиш, маю запастися терпінням. Обов’язково дивитимуся завтрашню гру з Маріуполем, адже ми всі – одна команда, і потім обговорюємо матчі та те, хто як зіграв", – наводить слова Кадірі офіційний сайт Динамо.

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Нагадаємо, 23-річний ганець зазнав травми перед матчем Ліги Європи проти Мальме, в якому кияни перемогли з рахунком 1:0.

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Динамо Динамо Абдул Мохаммед Кадірі Абдул Мохаммед Кадірі Маріуполь - Динамо
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