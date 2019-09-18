Кадірі пропустив тренування Динамо напередодні матчу Ліги Європи проти Мальме

Хавбек Мохаммед Кадірі не тренувався разом з іншими гравцями Динамо за день до старту в Лізі Європи.

Ганець був відсутній на сьогоднішньому тренуванні Динамо, інформує Динамомания.

Динамо – Мальме: передматчева прес-конференція Олексія Михайличенка

Джерело не називає причину, через яку Кадірі не зміг приєднатися до інших гравців команди Олексія Михайличенка. В останньому матчі чемпіонату України проти Десни 23-річний півзахисник вийшов у основі і провів на полі 84 хвилини.

Нагадаємо, матч Динамо – Мальме відбудеться 19 вересня о 19:55 за київським часом.

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