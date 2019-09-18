toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ШАХТАР - МАНЧЕСТЕР СІТІ ПСЖ - РЕАЛ МАДРИД ШАХТАР U-19 - МАНЧЕСТЕР СІТІ U-19 ДИНАМО - МАЛЬМЕ

Кадірі пропустив тренування Динамо напередодні матчу Ліги Європи проти Мальме

18:31 465 Читать на русском
Кадірі пропустив тренування Динамо напередодні матчу Ліги Європи проти Мальме
Мохаммед Кадірі / Фото ФК Динамо

Хавбек Мохаммед Кадірі не тренувався разом з іншими гравцями Динамо за день до старту в Лізі Європи.

 

Ганець був відсутній на сьогоднішньому тренуванні Динамо, інформує Динамомания.

Динамо – Мальме: передматчева прес-конференція Олексія Михайличенка

Джерело не називає причину, через яку Кадірі не зміг приєднатися до інших гравців команди Олексія Михайличенка. В останньому матчі чемпіонату України проти Десни 23-річний півзахисник вийшов у основі і провів на полі 84 хвилини.

Нагадаємо, матч Динамо – Мальме відбудеться 19 вересня о 19:55 за київським часом.

Мальме – перший суперник Динамо в ЛЄ: вибивали команду Лобановського, подарували світу Златана, їхній тренер переміг рак

blog_ava
Шахтар U-19 болючою поразкою від Манчестер Сіті U-19 розпочав сезон у Юнацькій лізі УЄФА
14:53
5529
Теги
Ліга Європи Динамо - Мальме Динамо Динамо Абдул Мохаммед Кадірі Абдул Мохаммед Кадірі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
14
хв
Шахтар
22:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук