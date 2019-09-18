Кадірі пропустив тренування Динамо напередодні матчу Ліги Європи проти Мальме

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Динамо – Мальме: передматчева прес-конференція Олексія Михайличенка
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Динамо – Мальме: пряма трансляція передматчевої прес-конференції Олексія МихайличенкаЛіга Європи — 16:37 1151
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УЄФА прокоментував виплату траншу для УАФ в офшор, пов'язаний із СуркісомУкраїна — 15:10 2581
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Шахтар U-19 болючою поразкою від Манчестер Сіті U-19 розпочав сезон у Юнацькій лізі УЄФАЛіга чемпіонів — 14:53 5529
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Мальме – перший суперник Динамо в ЛЄ: вибивали команду Лобановського, подарували світу Златана, їхній тренер переміг ракЛіга Європи — 14:20 2833