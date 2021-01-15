Кадірі пропустить перший тренувальний збір Динамо через пошкодження
Півзахисник Динамо Абдул Мохаммед Кадірі поки не зможе готуватись разом із командою до другої частини сезону.
Ганець не потрапив до списку гравців Динамо, які вирушили в ОАЕ на тренувальний збір, через проблеми із гомілкостопом.
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Як повідомляє Динамомания, Кадірі наразі тренується в Києві за індивідуальною програмою. Нагадаємо, півзахисник нещодавно повернувся з російського Арсенала, де перебував на правах оренди і забив 2 голи у 13 матчах місцевої першості.
Контракт Кадірі з Динамо чинний до літа 2023 року. У сезоні 2019/20 хавбек провів за киян 16 поєдинків у всіх турнірах, однак результативними діями не відзначався.
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