Півзахисник Динамо Абдул Мохаммед Кадірі поки не зможе готуватись разом із командою до другої частини сезону.

Ганець не потрапив до списку гравців Динамо, які вирушили в ОАЕ на тренувальний збір, через проблеми із гомілкостопом.

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Як повідомляє Динамомания, Кадірі наразі тренується в Києві за індивідуальною програмою. Нагадаємо, півзахисник нещодавно повернувся з російського Арсенала, де перебував на правах оренди і забив 2 голи у 13 матчах місцевої першості.

Контракт Кадірі з Динамо чинний до літа 2023 року. У сезоні 2019/20 хавбек провів за киян 16 поєдинків у всіх турнірах, однак результативними діями не відзначався.

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