Півзахисник Динамо Абдул Мохаммед Кадірі спробує свої сили у чемпіонаті Казахстану, повідомляє Telegram-канал "Динамо Київ Inside".

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25-річний ганський легіонер продовжить свої виступи у складі Актобе. Терміни та умови контракту наразі невідомі.

Нагадаємо, Кадірі перейшов у Динамо у липні 2019 року з Аустрії. За основну команду провів 15 матчів і виступав в орендах (тульському Арсеналі та одеському Чорноморці). У поточному сезоні провів за "моряків" 13 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Його контракт з Динамо розрахований до 30 червня 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 800 тисяч євро.

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