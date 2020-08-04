Кадірі перейде в російський клуб

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Шахтар – Вольфсбург: чемпіони України розкрили кадрову ситуацію після відкритого тренування
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Чорноморець оголосив про достроковий розрив контракту з Янаковим – гравець близький до переходу в ЗорюУкраїна — 12:55 1016
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