Кадірі перейде в російський клуб

Кадірі перейде в тульський Арсенал з Росії, повідомляє телеграм-канал Artëm Frankov official.

Кадірі може покинути Динамо заради російського клубу

У російському клубі 24-річний ганець виступатиме на правах оренди. Кадірі вже грав за Арсенал до того, як перейшов в київське Динамо.

Додамо, Кадірі в сезоні 2019/20 провів у футболці "біло-синіх" 16 матчів у всіх турнірах і не відзначився результативними діями на полі. Тульський Арсенал посів 13-те місце в турнірній таблиці РПЛ.

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