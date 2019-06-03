Кадірі: Перехід у Динамо – великий крок для мене

Новоспечений гравець київського Динамо Мохаммед Кадірі поділився враженнями від переходу до української команди.

"Насамперед хочу подякувати Богові за те, що я тут, за те, що здійснилася моя мрія опинитися в такій команді. Безумовно, тепер я зроблю все, щоб Динамо завоювало багато трофеїв. Будучи частиною команди, я готовий працювати, з повагою ставитися до всіх моїх колег.

Динамо офіційно підписало Кадірі

Наскільки мені допоможе досвід гри у тульському Арсеналі? Це залежить від тактики, від того, як грає команда. Але з огляду на те, що я грав під керівництвом великої кількості тренерів, можу сказати, я досить швидко адаптуюся. Востаннє така ситуація була зі мною в Росії. Зі свого боку можу сказати, що я впевнений, що швидко адаптуюся в новій команді.

Для мене позиції опорного півзахисника і центрбека – рідні. Вважаю, що я однаково добре граю і там, і там. Де б мене не поставили, можу запевнити, що буду повністю віддаватися на полі.

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Чесно, не знаю нікого з гравців Динамо. Але я багато чув про клуб. Вважаю, що це мрія будь-якого футболіста грати за таку команду. Мені також дуже сподобалося місто. Я навіть сьогодні прогулювався Києвом і отримав масу позитивних емоцій.

Можу сказати, що минулого року після кількох років в Австрії я перейшов до чемпіонату Росії. Для мене це був перший крок. Зараз, вважаю, зробив наступний крок. Думаю, я на правильному шляху. Це і було моєю мотивацією у прийнятті рішення", – розповів Кадірі в коментарі офіційному сайту Динамо.

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