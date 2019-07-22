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Кадірі оцінив готовність Динамо перед матчем за Суперкубок та стартом в Лізі чемпіонів

08:00 1295 Читать на русском
Кадірі оцінив готовність Динамо перед матчем за Суперкубок та стартом в Лізі чемпіонів
Мохаммед Кадірі / Фото ФК Динамо

Ганський хавбек незабаром розпочне свої виступи за столичний гранд в офіційних матчах.

"Все добре. Я важко тренувався, адже попереду кваліфікація Ліги чемпіонів. Всі стараються, сподіваюся ми пройдемо. Я готовий грати, як і всі. Мені здається, я повністю готовий.

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Кожен з нас сподівається завоювати трофей для Динамо. Я буду робити все від себе залежне, щоб принести клубу трофеї, сподіваюся, вийде", – сказав Кадірі в коментарі Tribuna.

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Нагадаємо, матч за Суперкубок України відбудеться 28 липня. Український сезон розпочнеться класичним протистоянням між Шахтарем та Динамо.

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Теги
Динамо Динамо Ліга чемпіонів Шахтар Шахтар Абдул Мохаммед Кадірі Абдул Мохаммед Кадірі Суперкубок України
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