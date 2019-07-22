Кадірі оцінив готовність Динамо перед матчем за Суперкубок та стартом в Лізі чемпіонів

Ганський хавбек незабаром розпочне свої виступи за столичний гранд в офіційних матчах.

"Все добре. Я важко тренувався, адже попереду кваліфікація Ліги чемпіонів. Всі стараються, сподіваюся ми пройдемо. Я готовий грати, як і всі. Мені здається, я повністю готовий.

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Кожен з нас сподівається завоювати трофей для Динамо. Я буду робити все від себе залежне, щоб принести клубу трофеї, сподіваюся, вийде", – сказав Кадірі в коментарі Tribuna.

Каштру: З першого дня зборів готуємось до матчу за Суперкубок проти Динамо

Нагадаємо, матч за Суперкубок України відбудеться 28 липня. Український сезон розпочнеться класичним протистоянням між Шахтарем та Динамо.