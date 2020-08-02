Кадірі може покинути Динамо заради російського клубу

Валерій Міжигуркіс – агент хавбека Динамо Мохамеда Кадірі, розповів, що його клієнт може повернутись до чемпіонату Росії.

"До футболіста є інтерес з Тули, і Момо зовсім не проти повернутися туди. Але зараз у нього контракт з Києвом і, перш за все, клуби повинні домовитися", – наводить слова Міжигуркіса телеграм-канал Инсайды от Карпа.

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Нагадаємо, ганець виступав за тульський Арсенал у сезоні 2018/19, після чого приєднався до київського Динамо.

До слова, Кадірі провів 16 поєдинків у складі киян в минулому сезоні, не записавши до свого активу результативних дій.

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